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Клопп сочувствует Гвардьоле и игрокам «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на решение УЕФА отстранить «Манчестер Сити» от участие в еврокубках на два сезона. «Горожане» подадут апелляцию в CAS.В источнике
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Юрген Клопп — об отстранении «Ман Сити» от еврокубков: «Это шок. Сочувствую Пепу и игрокам»

Sportbox.RU 15:46
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Юрген Клопп — об отстранении «Ман Сити» от еврокубков: «Это шок. Сочувствую Пепу и игрокам»

Матч ТВ 15:46
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Клопп прокомментировал отстранение «Сити» от еврокубков

Футбол России 15:11
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