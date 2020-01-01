Клопп сочувствует Гвардьоле и игрокам «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на решение УЕФА отстранить «Манчестер Сити» от участие в еврокубках на два сезона. «Горожане» подадут апелляцию в CAS.