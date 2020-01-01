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Клопп прокомментировал отстранение «Сити» от еврокубков
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал информацию об отстранении "Манчестер Сити" от выступлений в еврокубках.В источнике
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Юрген Клопп — об отстранении «Ман Сити» от еврокубков: «Это шок. Сочувствую Пепу и игрокам»

Sportbox.RU вчера в 15:46
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Юрген Клопп — об отстранении «Ман Сити» от еврокубков: «Это шок. Сочувствую Пепу и игрокам»

Матч ТВ вчера в 15:46
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Клопп прокомментировал отстранение «Сити» от еврокубков

Футбол России вчера в 15:11
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