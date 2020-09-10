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Клопп сравнил трансферную политику «Ливерпуля» и «Челси»
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Клопп отметил, что "Ливерпуль" всегда нацелен на улучшение команды. Он заявил, что покупка 11 лучших игроков не означает, что они обязательно будут показывать лучшую игру.В источнике
Подробнее о событии
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Юрген Клопп: «Ливерпуль» не может просто взять и начать вести себя на трансферном рынке как «Челси»

Спорт-Экспресс 06:48
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Юрген Клопп: «Ливерпуль» не может вести себя на рынке как «Челси»

Советский спорт 05:46
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Юрген Клопп: «Мы не можем вести себя как „Челси“ на трансферном рынке»

Матч ТВ 05:13
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