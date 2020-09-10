Клопп сравнил трансферную политику «Ливерпуля» и «Челси»

Клопп отметил, что "Ливерпуль" всегда нацелен на улучшение команды. Он заявил, что покупка 11 лучших игроков не означает, что они обязательно будут показывать лучшую игру.