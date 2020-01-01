НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеДжастин Гэйтжи объяснил, почему согласился на бой с Тони ФергюсономСША обвинили Россию и Катар в подкупе чиновников ФИФА«Реал» не собирается возвращать РоналдуДрачев: Существует мнение, что должность главного тренера не нужнаСелюк критично отозвался о возвращении Смолова в РоссиюFootbnews.ruКлопп рассказал, почему Коутиньо перешел в «Барселону»Sports.ru2Sports.ruUA-ФутболГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий трансферу Филиппе Коутиньо в каталонский клуб, — сообщается в подкасте Pure Football.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Клопп рассказал, почему Коутиньо перешел в «Барселону»Footbnews.ru 14:04Клопп – о переходе Коутиньо в «Барселону»: Я уважал его решение с первой секундыСоветский спорт 12:26 Клопп: у «Ливерпуля» не было шансов удержать Коутиньо от перехода в «Барселону»Чемпионат 10:17рекламаГлавноеДжастин Гэйтжи объяснил, почему согласился на бой с Тони ФергюсономСША обвинили Россию и Катар в подкупе чиновников ФИФА«Реал» не собирается возвращать РоналдуДрачев: Существует мнение, что должность главного тренера не нужнаСелюк критично отозвался о возвращении Смолова в РоссиюНовости