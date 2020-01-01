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Клопп: уверен, что Жота отлично впишется в состав «Ливерпуля»
Sports.ru
  • Sports.ru
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, почему мерсисайдский клуб решил заключить контракт с португальским полузащитником Диогу Жотой.В источнике
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Юрген Клопп: «Жота может дать „Ливерпулю“ то, чего у нас нет. Он сделает игру более непредсказуемой»

Sports.ru 12:41
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Клопп: уверен, что Жота отлично впишется в состав «Ливерпуля»

Чемпионат 12:33
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