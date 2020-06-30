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Клопп высказался о возможности завоевать два титула АПЛ подряд
FootballHD
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о возможности завоевать два титула Английской премьер-лиги (АПЛ) подряд.В источнике
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Клопп: «Люди говорят, что „Ливерпуль“ может выиграть два титула подряд. Это действительно забавно»

Sport24.ru 08:11 
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Клопп: «Люди говорят о втором чемпионстве „Ливерпуля“ подряд, это забавно»

Евро-футбол.ру 08:09
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Юрген Клопп: «„Ливерпуль“ должен стать чемпионом второй раз подряд? В „Боруссии“ от меня такого не требовали»

Спорт-Экспресс 07:58
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