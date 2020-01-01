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Клопп завоевал девятый трофей в тренерской карьере
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«Горожане» в меньшинстве потерпели поражение со счётом 1:2. Таким образом, 53-летний немец выиграл девятый трофей в своей тренерской карьере.В источнике
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Клопп – первый немецкий тренер, выигравший чемпионат Англии

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Клопп — первый немецкий тренер, выигравший английскую лигу

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Юрген Клопп - первый немецкий тренер, сумевший привести команду к чемпионству в Англии

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