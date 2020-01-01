НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЖена Карпина высказалась о конфликте тренера «Ростова» с РПЛДоус заключил контракт с «Ак Барсом»«Локомотив» отказал в приобретении квартиры семье умершего футболиста Самохвалова«Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по ГайчуЦСКА заинтересован в услугах испанского форварда Тони МартинесаRT на русскомКлопп заявил, что Ловрен важен для «Ливерпуля»Нева Спорт8Нева СпортFootballHDRT на русскомSportbox.RUФутбол РоссииSports.ruMetaratingsСпорт-ЭкспрессГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о важности для команды защитника Деяна Ловрена.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Клопп: Ловрен очень важен для команды. Он нужен «Ливерпулю»Чемпионат 10:01Юрген Клопп — о возможном уходе Ловрена: «Деян — игрок „Ливерпуля“, и он нам нужен»Матч ТВ 09:57Юрген Клопп — о возможном уходе Ловрена: «Деян — игрок „Ливерпуля“, и он нам нужен»Sportbox.RU 09:57рекламаГлавноеЖена Карпина высказалась о конфликте тренера «Ростова» с РПЛДоус заключил контракт с «Ак Барсом»«Локомотив» отказал в приобретении квартиры семье умершего футболиста Самохвалова«Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по ГайчуЦСКА заинтересован в услугах испанского форварда Тони МартинесаНовости