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Клуб «Балтика» объявил, что в клубе обнаружен «Новичок»
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Футбольный клуб "Балтика" из Калининграда пошутил в своих соцсетях по поводу яда "Новичок".В источнике
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«Балтика» анонсировала новый трансфер, пошутив об «отравлении» Навального

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«В организме ФК «Балтика» обнаружен «Новичок». Калининградский клуб анонсировал трансфер

Спорт-Экспресс 08:45
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«В организме «Балтики» обнаружен «Новичок». Клуб ФНЛ анонсировал трансфер и удалил пост

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