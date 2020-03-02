Клуб Бекхэма «Интер Майами» проиграл дебютный матч в MLS

Единственный гол на 44-й минуте забил Карлос Вела. Напомним, «Интер Майами» был официально включен в состав MLS в 2018 году. Совладельцем клуба является экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм.