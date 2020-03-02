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Клуб Бекхэма «Интер Майами» проиграл дебютный матч в MLS
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Единственный гол на 44-й минуте забил Карлос Вела. Напомним, «Интер Майами» был официально включен в состав MLS в 2018 году. Совладельцем клуба является экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм.В источнике
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Клуб Бекхэма «Интер Майами» проиграл в своем дебютном матче MLS

Советский спорт вчера в 22:05 
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Бекхэм второй раз открыл футбольную Америку: его клуб дебютировал в МЛС

Спорт-Экспресс вчера в 21:10
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Клуб Бекхэма «Интер Майами» уступил в дебютной игре

Газета.Ru вчера в 20:05
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