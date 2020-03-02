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Клуб Бекхэма «Интер Майами» проиграл в дебютном матче в МЛС
Газета.Ru
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Совладельцем «Интер Майами» является экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм. Свой первый матч на домашнем поле «Интер» проведет 14 марта, когда примет «Лос-Анджелес Гэлакси».В источнике
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Клуб Дэвида Бекхэма проиграл свой первый официальный матч

Вести.Ru 20:48
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Бекхэм второй раз открыл футбольную Америку: его клуб дебютировал в МЛС

Спорт-Экспресс 21:10
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Клуб Бекхэма «Интер Майами» уступил в дебютной игре

Газета.Ru 20:05
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