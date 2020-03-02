Клуб Бекхэма «Интер Майами» проиграл в дебютном матче в МЛС

Совладельцем «Интер Майами» является экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм. Свой первый матч на домашнем поле «Интер» проведет 14 марта, когда примет «Лос-Анджелес Гэлакси».