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Клуб ПФЛ провёл матч без замен и с двумя подставными футболистами
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«Туапсе» вышел на матч с ростовским СКА без единой замены и с двумя подставными футболистами. Об этом сообщает телеграм-канал "Мутко против".В источнике
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«Туапсе» обвинили в использовании подставных игроков

Евро-футбол.ру 13:12
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«Мутко против»: клуб ПФЛ «Туапсе» провел матч со СКА без запасных и с двумя незаявленными игроками

Бомбардир.ру 13:08
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Клуб ПФЛ провёл матч без замен и с двумя подставными футболистами

Soccer.ru 12:30
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