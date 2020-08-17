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Клуб «Севилья» обыграл «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы
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Футболисты испанского клуба Севилья одержали победу над английским клубом Манчестер Юнайтед в полуфинале Лиги Европы.В источнике
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За последние шесть лет «Севилья» в четвертый раз вышла в финал ЛЕ

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