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Клуб «Севилья» обыграл «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы
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Футболисты испанского клуба Севилья одержали победу над английским клубом Манчестер Юнайтед в полуфинале Лиги Европы.В источнике
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Лопетеги: «Севилье» пришлось страдать в матче с «Манчестер Юнайтед»

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«Севилья» выбила «МЮ» из ЛЕ, Сетьен и Месси могут уйти из «Барсы», «Вашингтон» в беде, победа Хэмилтона и другие новости утра

Sports.ru 00:00
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«Севилья» — «Манчестер Юнайтед» — 2:1. Видеообзор полуфинала Лиги Европы

BetOn вчера в 17:34
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