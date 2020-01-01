Бывший клуб Акселя Витселя и Алешандре Пато снялся с чемпионата Китая

«Тяньцзинь Тяньхай» не примет участие в следующем сезоне чемпионата Китая из-за финансовых проблем. Как сообщает AFP, в ближайшее время клуб объявит о банкротстве.