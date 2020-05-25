Клубам АПЛ разрешили возобновить полноценные контактные тренировки

Правительство Англии сняло ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, в отношении тренировочного процесса клубов английской Премьер-Лиги, сообщает Mirror.Правительство разрешило клубам возобновить полноценные контактные тренировки, которые ранее были под запретом.