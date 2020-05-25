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Клубам АПЛ разрешили возобновить полноценные контактные тренировки
Газета.Ru
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Правительство Англии сняло ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, в отношении тренировочного процесса клубов английской Премьер-Лиги, сообщает Mirror.Правительство разрешило клубам возобновить полноценные контактные тренировки, которые ранее были под запретом.В источнике
С чего всё начиналось
Акционеры Английской премьер-лиги (АПЛ) единогласно проголосовали за возобновление контактных тренировок, сообщается на официальном сайте первенства.
Газета.Ru 07:52
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Клубам АПЛ разрешили контактные тренировки

Sportbox.RU 08:41
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Клубам АПЛ разрешили контактные тренировки

Матч ТВ 08:41
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Клубы АПЛ единогласно проголосовали за возобновление контактных тренировок

Чемпионат 07:47
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