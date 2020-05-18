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Клубы АПЛ 19 мая возобновят тренировки маленькими группами
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Все клубы Премьер-лиги проголосовали за возобновление тренировок со вторника, 19 мая. По информации официального сайта АПЛ, команды возобновят тренирочные занятия на своих базах. Футболисты будут заниматься в группах до 5 человек и соблюдать дистанцию в 2 метра.В источнике
С чего всё начиналось
"Здоровье и благополучие людей является приоритетом Премьер-лиги, а безопасное возвращение к тренировкам – это первый шаг для возобновления сезона", — гласит заявление на сайте АПЛ.
Football.ua 10:24
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В АПЛ будут штрафовать тех, кто откажется от тренировок?

Спорт-Экспресс 16:45
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Клубы Английской премьер-лиги возобновят тренировки во вторник

Интерфакс-Спорт 10:02 
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Клубы АПЛ с 19 мая начнут тренироваться в малых группах

Sports.ru 10:00
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