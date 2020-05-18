Клубы АПЛ 19 мая возобновят тренировки маленькими группами
Все клубы Премьер-лиги проголосовали за возобновление тренировок со вторника, 19 мая. По информации официального сайта АПЛ, команды возобновят тренирочные занятия на своих базах. Футболисты будут заниматься в группах до 5 человек и соблюдать дистанцию в 2 метра.В источнике
С чего всё начиналось
"Здоровье и благополучие людей является приоритетом Премьер-лиги, а безопасное возвращение к тренировкам – это первый шаг для возобновления сезона", — гласит заявление на сайте АПЛ.