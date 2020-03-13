НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЧемпионат Англии приостановлен до апреля из-за коронавирусаАПЛ официально остановлена из-за коронавирусаАПЛ не собирается отменять сезон после приостановки из-за коронавируса«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» предложили признать нынешний сезон АПЛ недействительнымЧемпионат Англии по футболу официально приостановлен из-за коронавирусаГлавноеБиатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьерыАхмат — Динамо 2:3Источник сообщил о приостановке КХЛ и РПЛФИФА позволит клубам не отпускать игроков на матчи сборныхКлубы АПЛ могут отказаться от возобновления чемпионатаФутбол РоссииКлубы АПЛ могут отказаться от возобновления чемпионатаГазета.Ru9Газета.RuSports.ruВести.RuRT на русскомSoccernews.ruФутбол РоссииЕвро-футбол.руМатч ТВMetaratingsАнглийские клубы могут отказаться возобновлять сезон.В источнике КомментироватьПодробнее о событии СМИ: Английские клубы откажутся от возобновления чемпионатаSportbox.RU 14:30СМИ: Английские клубы откажутся от возобновления чемпионатаМатч ТВ 14:30Клубы АПЛ готовы отказаться от возобновления сезонаMetaratings 13:55рекламаЕщё по темеЧемпионат Англии приостановлен до апреля из-за коронавирусаАПЛ официально остановлена из-за коронавирусаАПЛ не собирается отменять сезон после приостановки из-за коронавируса«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» предложили признать нынешний сезон АПЛ недействительнымЧемпионат Англии по футболу официально приостановлен из-за коронавирусаГлавноеБиатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьерыАхмат — Динамо 2:3Источник сообщил о приостановке КХЛ и РПЛФИФА позволит клубам не отпускать игроков на матчи сборныхКлубы АПЛ могут отказаться от возобновления чемпионатаНовости