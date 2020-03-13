НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеАПЛ приостановлена до апреля из-за коронавирусаПять игроков «Борнмута» ушли на карантин из-за симптомов коронавирусаДва клуба АПЛ предлагают признать сезон недействительнымАПЛ не собирается отменять сезон после приостановки из-за коронавирусаБольшинство клубов готовы признать «Ливерпуль» чемпионом, если сезон АПЛ не будет доигранГлавноеБиатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче РПЛРоссийские биатлонистки добились максимальной квоты на следующий сезонВ УЕФА подтвердили приостановку Лиги чемпионов и Лиги ЕвропыБольшунов выступит на чемпионате России, но пропустит несколько гонокФутбол РоссииКлубы АПЛ могут отказаться от возобновления чемпионатаГазета.Ru9Газета.RuSports.ruВести.RuRT на русскомSoccernews.ruФутбол РоссииЕвро-футбол.руМатч ТВMetaratingsАнглийские клубы могут отказаться возобновлять сезон.В источнике КомментироватьПодробнее о событии СМИ: Английские клубы откажутся от возобновления чемпионатаSportbox.RU 14:30СМИ: Английские клубы откажутся от возобновления чемпионатаМатч ТВ 14:30Клубы АПЛ готовы отказаться от возобновления сезонаMetaratings 13:55рекламаЕщё по темеАПЛ приостановлена до апреля из-за коронавирусаПять игроков «Борнмута» ушли на карантин из-за симптомов коронавирусаДва клуба АПЛ предлагают признать сезон недействительнымАПЛ не собирается отменять сезон после приостановки из-за коронавирусаБольшинство клубов готовы признать «Ливерпуль» чемпионом, если сезон АПЛ не будет доигранГлавноеБиатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче РПЛРоссийские биатлонистки добились максимальной квоты на следующий сезонВ УЕФА подтвердили приостановку Лиги чемпионов и Лиги ЕвропыБольшунов выступит на чемпионате России, но пропустит несколько гонокНовости