НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Sport24.ruSport24.ru
Клубы АПЛ могут возобновить командные тренировки в конце мая
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Sportbox.RU
  • Soccer.ru
Клубы АПЛ готовятся возобновить командные тренировки в конце мая, сообщает Daily Mail. Соответствующие инструкции уже были разосланы игрокам команд.В источнике
Подробнее о событии
alt

Клубы АПЛ могут возобновить командные тренировки в конце мая

Sport24.ru 02:35 
alt

Клубы АПЛ вернутся к командным тренировкам в конце мая

Футбол на Куличках 01:59
alt

Тренеры клубов АПЛ опасаются ложных показаний физической готовности футболистов

Чемпионат 01:54
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости