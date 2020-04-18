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Клубы АПЛ намерены доиграть сезон
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Представители клубов английской премьер-лиги на видеоконференции обсудили варианты завершения сезона. Все команды выразили готовность доиграть чемпионат.В источнике
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СМИ: АПЛ, скорее всего, не возобновится до 8 июня

РИА Новости 18:57
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АПЛ сообщила о намерении доиграть сезон

Футбол России 13:32
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Клубы АПЛ решили доиграть сезон-2019/20

Metaratings 12:46
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