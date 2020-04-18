НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЦорн сообщил, что «Спартак» не будет выкупать Шюррле у «Боруссии»Чемпион мира по хоккею Андрей Марков объявил о завершении карьерыВ Dota 2 вышел новый патч 7.26. Изменили атрибуты и награды золотомVirtus.pro сыграет в финале верхней сетки ESL One Los Angeles 2020Василий Уткин: Не нравится, что к Семину люди относятся как к легендеSoccer.ruКлубы АПЛ намерены доиграть сезонSportbox.RU8Sportbox.RUODDS.ruSports.ruСпорт-ЭкспрессMetaratingsБеларусь СегодняЕвро-футбол.руFootball-fun.ruПредставители клубов английской премьер-лиги на видеоконференции обсудили варианты завершения сезона. Все команды выразили готовность доиграть чемпионат.В источнике КомментироватьПодробнее о событии СМИ: АПЛ, скорее всего, не возобновится до 8 июняРИА Новости 18:57АПЛ сообщила о намерении доиграть сезонФутбол России 13:32Клубы АПЛ решили доиграть сезон-2019/20Metaratings 12:46рекламаГлавноеЦорн сообщил, что «Спартак» не будет выкупать Шюррле у «Боруссии»Чемпион мира по хоккею Андрей Марков объявил о завершении карьерыВ Dota 2 вышел новый патч 7.26. Изменили атрибуты и награды золотомVirtus.pro сыграет в финале верхней сетки ESL One Los Angeles 2020Василий Уткин: Не нравится, что к Семину люди относятся как к легендеНовости