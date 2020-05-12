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Газета.RuГазета.Ru
Клубы АПЛ потеряют огромные деньги, даже если доиграют сезон
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Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) недосчитаются порядка €350 миллионов, даже если нынешний сезон будет доигран.В источнике
Подробнее о событии
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Клубы АПЛ потеряют € 385 млн от трансляций при возобновлении сезона

Чемпионат вчера в 22:29
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Английские клубы будут вынуждены вернуть вещателям 340 миллионов фунтов. Даже если сезон продолжится

Sport24.ru вчера в 08:00 
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Источник назвал миллионные потери клубов АПЛ, даже если сезон будет возобновлен

Футбол России вчера в 02:43
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