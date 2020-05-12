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Газета.RuГазета.Ru
Клубы АПЛ потеряют огромные деньги, даже если доиграют сезон
Sports.ru
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Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) недосчитаются порядка €350 миллионов, даже если нынешний сезон будет доигран.В источнике
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СМИ: клубы АПЛ потеряют более 300 млн фунтов, даже если доиграют сезон

Московский Комсомолец 22:43
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СМИ: клубы Английской премьер-лиги потеряют более £300 млн, даже если доиграют сезон

ТАСС Спорт 21:11
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Клубы АПЛ потеряют огромные деньги, даже если доиграют сезон

Газета.Ru 20:42
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