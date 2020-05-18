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Клубы АПЛ возобновят тренировки 19 мая
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Английская Премьер-лига сделала первый шаг к возвращению после паузы, объявленной из-за пандемии коронавируса. Как сообщает пресс-служба лиги, с завтрашнего дня, 19 мая, команды возобновят тренировки на своих базах. Данное решение было принято по итогам голосования владельцев клубов.В источнике
С чего всё начиналось
"Здоровье и благополучие людей является приоритетом Премьер-лиги, а безопасное возвращение к тренировкам – это первый шаг для возобновления сезона", — гласит заявление на сайте АПЛ.
Football.ua 10:24
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Клубы Английской премьер-лиги возобновят тренировки во вторник

Интерфакс-Спорт 10:02 
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Клубы АПЛ с 19 мая начнут тренироваться в малых группах

Sports.ru 10:00
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Клубы АПЛ во вторник возобновят тренировки маленькими группами

Спорт-Экспресс 09:58
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