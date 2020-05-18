Клубы АПЛ возобновят тренировки 19 мая

Английская Премьер-лига сделала первый шаг к возвращению после паузы, объявленной из-за пандемии коронавируса. Как сообщает пресс-служба лиги, с завтрашнего дня, 19 мая, команды возобновят тренировки на своих базах. Данное решение было принято по итогам голосования владельцев клубов.