Клубы АПЛ 19 мая возобновят тренировки маленькими группами

Все клубы Премьер-лиги проголосовали за возобновление тренировок со вторника, 19 мая. По информации официального сайта АПЛ, команды возобновят тренирочные занятия на своих базах. Футболисты будут заниматься в группах до 5 человек и соблюдать дистанцию в 2 метра.