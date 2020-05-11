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Клубы Английской премьер-лиги не желают играть на нейтральных полях
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Позицию футбольных клубов о нежелании играть на нейтральных полях доносит до британских властей представители Английской премьер-лиги.В источнике
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Английские клубы не хотят проводить матчи на нейтральных полях

Футбол России вчера в 16:39
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«Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм» среди 12 клубов АПЛ, которые против нейтральных стадионов

Sports.ru вчера в 15:39
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Все клубы АПЛ выступают против проведения матчей на нейтральных полях

Sport24.ru вчера в 13:25 
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