Владимир Габулов возглавил новый подмосковный клуб

Клубы группы "Запад" второго дивизиона "Долгопрудный" и химкинский "Олимп" объединились. Команда будет называться "Олимп-Долгопрудный" и базироваться в Долгопрудном.