Клубы РПЛ выдвинули кандидатуру Прядкина на пост главы лиги
Вчера, единогласным решением, клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) утвердили кандидатуру Сергея Прядкина на предстоящие выборы главы футбольной лиги. Действующий президент РПЛ станет единственным кандидатом на голосовании.В источнике В полночь истёк срок выдвижения кандидатур на пост президента РПЛ. Выборы состоятся 17 марта 2020 года. На выборы идёт действующий глава лиги Сергей Прядкин и ... И всё. На 23:59 документы поступили лишь от него.