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Клубы РПЛ выдвинули кандидатуру Прядкина на пост главы лиги
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Вчера, единогласным решением, клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) утвердили кандидатуру Сергея Прядкина на предстоящие выборы главы футбольной лиги. Действующий президент РПЛ станет единственным кандидатом на голосовании.В источнике
Василий Конов
Российский журналист
В полночь истёк срок выдвижения кандидатур на пост президента РПЛ. Выборы состоятся 17 марта 2020 года. На выборы идёт действующий глава лиги Сергей Прядкин и ... И всё. На 23:59 документы поступили лишь от него.
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«Ничего удивительного нет». Колосков — о поддержке кандидатуры Прядкина всеми клубами РПЛ

Sport24.ru 03:35 
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Действующий президент РФПЛ Сергей Прядкин будет единственным кандидатом на этот пост на предстоящих 17 марта выборах

Эхо Москвы 03:32
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Клубы РПЛ единогласно выдвинули Прядкина на пост президента лиги

Спорт-Экспресс 02:28
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