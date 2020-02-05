Клубы РПЛ единогласно выдвинули Прядкин на пост президента лиги
Вчера, 4 февраля, завершился срок выдвижения кандидатур на пост президента Российской премьер-лиги. Таким образом, все 16 клубов чемпионата вновь единогласно выдвинули Сергея Прядкина на пост президента организации.В источнике В полночь истёк срок выдвижения кандидатур на пост президента РПЛ. Выборы состоятся 17 марта 2020 года. На выборы идёт действующий глава лиги Сергей Прядкин и ... И всё. На 23:59 документы поступили лишь от него.