Клубы РПЛ единогласно выдвинули Прядкина на пост президента лиги
Напомним, в январе на собрании клубов РПЛ Прядкин был переизбран на пост президента сроком еще на пять лет. Однако, в РФС потребовали провести новые выборы в соответствии со всеми нормами и регламентами. Выборы президента состоятся 17 марта.В источнике В полночь истёк срок выдвижения кандидатур на пост президента РПЛ. Выборы состоятся 17 марта 2020 года. На выборы идёт действующий глава лиги Сергей Прядкин и ... И всё. На 23:59 документы поступили лишь от него.