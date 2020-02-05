Клубы РПЛ единогласно выдвинули Прядкина на пост президента лиги

Напомним, в январе на собрании клубов РПЛ Прядкин был переизбран на пост президента сроком еще на пять лет. Однако, в РФС потребовали провести новые выборы в соответствии со всеми нормами и регламентами. Выборы президента состоятся 17 марта.