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Клубы РПЛ могут пересмотреть лимит на легионеров
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Клубы РПЛ намерены добиться изменения лимита на легионеров в следующем сезоне. По сообщению источника, руководителей ряда топ-клубов российского первенства не устраивает действующее ограничение на футболистов-инстранцев, в связи с чем они выступают с инициативой его изменения.В источнике
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С чего всё начиналось
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Клубы РПЛ могут обсудить очередное изменение лимита на легионеров

Как стало известно «СЭ», некоторые топ-клубы РПЛ недовольны действующим лимитом на легионеров и намерены выступить с инициативой его изменения с сезона-2021/22. Предложено смягчить ограничения так: максимум 12 иностранцев в заявке и 7 — на поле.
Спорт-Экспресс вчера в 11:35
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Клубы РПЛ хотят изменить лимит на легионеров: 12 в заявке и 7+4 на поле («СЭ»)

Sports.ru вчера в 12:29
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