Клубы РПЛ могут пересмотреть лимит на легионеров

Клубы РПЛ намерены добиться изменения лимита на легионеров в следующем сезоне. По сообщению источника, руководителей ряда топ-клубов российского первенства не устраивает действующее ограничение на футболистов-инстранцев, в связи с чем они выступают с инициативой его изменения.