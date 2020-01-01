Клубы РПЛ могут пересмотреть лимит на легионеров
Клубы РПЛ намерены добиться изменения лимита на легионеров в следующем сезоне. По сообщению источника, руководителей ряда топ-клубов российского первенства не устраивает действующее ограничение на футболистов-инстранцев, в связи с чем они выступают с инициативой его изменения.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», некоторые топ-клубы РПЛ недовольны действующим лимитом на легионеров и намерены выступить с инициативой его изменения с сезона-2021/22. Предложено смягчить ограничения так: максимум 12 иностранцев в заявке и 7 — на поле.