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Клубы РПЛ могут пересмотреть лимит на легионеров
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Клубы российского первенства хотят изменения лимита на легионеров. Как сообщает источник, ряд клубов РПЛ готовы выступить с соответственным предложением.В источнике
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Лимит на легионеров в российском футболе снова может быть изменён

Футбол России 12:29
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Клубы РПЛ хотят изменить лимит на легионеров: 12 в заявке и 7+4 на поле («СЭ»)

Sports.ru 12:29
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«СЭ»: Клубы Тинькофф РПЛ призывают изменить лимит на легионеров

Матч ТВ 12:07
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