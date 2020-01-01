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MetaratingsMetaratings
Клубы РПЛ получили просьбу публично поддержать Прядкина
Soccer.ru
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  • Bookmaker-ratings.ru
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Клубы РПЛ стали получать звонки с просьбой поддержать президента лиги Сергея Прядкина после сообщений в прессе о вотуме недоверия функционеру.В источнике
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К клубам РПЛ обратились с просьбой поддержать Прядкина заявлениями в СМИ

Soccer.ru 08:53
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Клубы РПЛ получили просьбу публично поддержать Прядкина

Metaratings 08:40
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Журналист Сергей Егоров: Клубы РПЛ попросили поддержать Прядкина через прессу

Bookmaker-ratings.ru 08:34
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