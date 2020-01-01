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Клубы РПЛ потратили на молодежный футбол в 2019 году 38 миллионов
Metaratings
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Стало известно, сколько клубы российской Премьер-лиги тратят на молодежный футбол. Сообщается, в 2019 году российские клубы потратили на молодежные академии 38,04 млн евро.В источнике
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«Краснодар», «Зенит» и ЦСКА больше всех потратили на молодёжный футбол в 2019 году

Metaratings 17:18
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Клубы РПЛ потратили на молодежный футбол в 2019 году 38 миллионов

Vprognoze.ru 16:59
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«Краснодар» потратил 11,4 млн евро на молодежный футбол в 2019-м, «Зенит» – 8, ЦСКА – 3,2, «Спартак» – 3, «Локомотив» – 2,7

Sports.ru 16:07
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