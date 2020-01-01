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Бомбардир.руБомбардир.ру
Клубы РПЛ потратили на молодежный футбол в 2019 году 38 миллионов
FootballHD
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В прошлом году расходы всех клубов составили 38,04 миллиона евро. Больше всех на молодежный футбол потратились «Краснодар» – 11,4 милллиона евро и «Зенит» – 8 миллионов.В источнике
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«Краснодар» потратил 11,4 млн евро на молодежный футбол в 2019-м, «Зенит» – 8, ЦСКА – 3,2, «Спартак» – 3, «Локомотив» – 2,7

Sports.ru 16:07
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Клубы РПЛ потратили на молодежный футбол в 2019 году 38 миллионов

Бомбардир.ру 15:54
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Стали известны траты клубов РПЛ на молодежный футбол

BetOn 15:41
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