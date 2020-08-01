НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеСергей Семак признан лучшим тренером прошлого сезонаГол Деспотовича «Ахмату» признан лучшим в сезоне РПЛ«Зенит» получил премию Liga Fair Play по итогам сезонаСердар Азмун: «Наша общая работа позволила защитить титул чемпиона и взять кубок»Вратаря «Уфы» Александра Беленова назвали лучшим голкипером прошедшего сезонаГлавноеГунько станет главным тренером футбольного клуба «Химки»Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери ТутберидзеХэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании«Челси» победит «Арсенал» в финале Кубка АнглииКокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»Sports.ruБезбородов стал лучшим арбитром РПЛ по итогам сезонаИзвестия9ИзвестияМатч ТВСпорт уик-эндSoccer.ruФутбол РоссииСпорт-ЭкспрессСпорт день за днемSports.ruRT на русскомСудья Владислав Безбородов признан лучшим арбитром РПЛ в сезоне-2019/20.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Безбородов стал лучшим арбитром РПЛ по итогам сезонаSports.ru 11:19Безбородов признан лучшим арбитром РПЛ в сезоне-2019/20Sport24.ru 10:40Клубы РПЛ признали Безбородова лучшим арбитром минувшего сезонаMetaratings 10:36рекламаЕщё по темеСергей Семак признан лучшим тренером прошлого сезонаГол Деспотовича «Ахмату» признан лучшим в сезоне РПЛ«Зенит» получил премию Liga Fair Play по итогам сезонаСердар Азмун: «Наша общая работа позволила защитить титул чемпиона и взять кубок»Вратаря «Уфы» Александра Беленова назвали лучшим голкипером прошедшего сезонаГлавноеГунько станет главным тренером футбольного клуба «Химки»Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери ТутберидзеХэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании«Челси» победит «Арсенал» в финале Кубка АнглииКокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»Новости