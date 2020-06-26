Клубы РПЛ проголосовали за поправки в регламент

25 июня состоялась внеочередная видеоконференция руководства РПЛ, РФС, клубов и их медштабов. В ходе дискуссии была затронута тема многочисленных нарушений социальной дистанции в рамках 23 тура РПЛ. Кроме того, клубы провели заочное голосование по теме изменения регламента турнира.