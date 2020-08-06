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Клубы РПЛ проголосовали за технические поражения против переносов
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Предполагаем, что случаи заражения могут в новом сезоне. После обсуждений с клубами и РФС проголосовали за то, чтобы переносов не было.В источнике
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Евгений Савин
футболист
Клубы проголосовали против переносов матчей. Это позволяет осуществить единый подход для всех. Если команда не сможет принять участие в матче по той или иной причине, ей будет засчитано поражение. Если причина — ковид, санкция о снятии команды с чемпионата после двух поражений принята не будет.Metaratings11:30
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Матчи РПЛ больше не будут переносить из-за коронавируса

Metaratings 11:30
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Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей

Soccer.ru 10:57
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В РПЛ не будет переносов из-за коронавируса. За два технических поражения не снимут с турнира

Sports.ru 10:54
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