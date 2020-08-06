Клубы РПЛ проголосовали за технические поражения против переносов
Предполагаем, что случаи заражения могут в новом сезоне. После обсуждений с клубами и РФС проголосовали за то, чтобы переносов не было.В источнике Клубы проголосовали против переносов матчей. Это позволяет осуществить единый подход для всех. Если команда не сможет принять участие в матче по той или иной причине, ей будет засчитано поражение. Если причина — ковид, санкция о снятии команды с чемпионата после двух поражений принята не будет.Metaratings11:30