Клубы РПЛ проголосовали за поправки в регламент
25 июня состоялась внеочередная видеоконференция руководства РПЛ, РФС, клубов и их медштабов. В ходе дискуссии была затронута тема многочисленных нарушений социальной дистанции в рамках 23 тура РПЛ. Кроме того, клубы провели заочное голосование по теме изменения регламента турнира.В источнике
С чего всё начиналось
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за внесение изменений в дисциплинарный регламент Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте турнира.