Клубы РПЛ 24 апреля проведут видеоконференцию

На этой неделе состоится общее собрание представителей клубов РПЛ. Об этом рассказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. Совещание состоится 24 апреля в формате видеоконференции.