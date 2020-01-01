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Клубы РПЛ 24 апреля проведут видеоконференцию
Sportbox.RU
  • Piter.tv0:46
На этой неделе состоится общее собрание представителей клубов РПЛ. Об этом рассказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. Совещание состоится 24 апреля в формате видеоконференции.В источнике
Подробнее о событии
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Худяков: клубы РПЛ проведут видеоконференцию 27 апреля

ТАСС Спорт 14:15
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Клубы РПЛ проведут видеоконференцию

Sport.ru 08:59
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Клубы РПЛ проведут видеоконференцию 24 апреля

Metaratings 08:25
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