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Клубы футбольной РПЛ заподозрили представителей лиги в коррупции
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В РПЛ отреагировали на это спокойно, заявив, что это не ежегодные траты, однако ситуацию прояснить по-прежнему не удаётся. Кроме того, большинство команд недовольны судейской работой и негодуют из-за того, что у санкт-петербургского «Зенита» есть некий «фарм-клуб» в лице «Сочи».В источнике
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С чего всё начиналось
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Клубы РПЛ высказали жёсткие претензии президенту Прядкину на общем собрании

По информации Metaratings.ru, у клубов РПЛ возникла масса претензий к президенту Сергею Прядкину по расходованию средств, которые поступают в лигу в качестве взносов от команд. Особо выделялись руководители «Урала» Иванов, «Ахмата» Айдамиров и «Рубина» Сайманов.
Metaratings вчера в 10:12
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В «Ахмате» опровергли информацию о недовольстве главой РПЛ

Газета.Ru 07:59
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Гендиректор «Ахмата» о недовольствах клубов к Прядкину»: «Вымысел и фантазия»

BetOn 07:55
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Президент «Урала»: «У меня к руководству РПЛ никогда никаких претензий не было»

Sport24.ru 07:52 
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