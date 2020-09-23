Клубы футбольной РПЛ заподозрили представителей лиги в коррупции
В РПЛ отреагировали на это спокойно, заявив, что это не ежегодные траты, однако ситуацию прояснить по-прежнему не удаётся. Кроме того, большинство команд недовольны судейской работой и негодуют из-за того, что у санкт-петербургского «Зенита» есть некий «фарм-клуб» в лице «Сочи».В источнике
С чего всё начиналось
По информации Metaratings.ru, у клубов РПЛ возникла масса претензий к президенту Сергею Прядкину по расходованию средств, которые поступают в лигу в качестве взносов от команд. Особо выделялись руководители «Урала» Иванов, «Ахмата» Айдамиров и «Рубина» Сайманов.