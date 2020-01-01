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«Барселона» и «Бавария» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
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«Барселона» и «Бавария» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.В источнике
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«Манчестер Сити» остался фаворитом Лиги чемпионов

BetOn 00:35
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Пеп о «Сити» в ЛЧ: «Если не получится выиграть, не буду считать это катастрофой»

Sports.ru 03:10
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Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов перед 1/4 финала

Чемпионат вчера в 18:45
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