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Клубы из Турции и Бельгии заинтересованы в подписании Смольникова
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У Игоря есть три предложения из России одно из Турции и два из Бельгии.В источнике
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Агент Смольникова: С «Зенитом» ничего не обсуждали, у Игоря есть три предложения из России

Спорт день за днем 09:56
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Защитник «Зенита» Игорь Смольников может продолжить карьеру в Турции или Бельгии

Piter.tv 08:23
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Клубы из Турции и Бельгии заинтересованы в подписании Смольникова

Metaratings 08:01
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