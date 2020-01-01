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«Спартак-2» и другие клубы из зоны вылета ФНЛ не опустятся в ПФЛ
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Право сыграть в ФНЛ получат победители групп ПФЛ. Напомним, в зоне вылета из ФНЛ находятся "Спартак-2", "Текстильщик", "Факел" и "Мордовия".В источнике
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Источник: Курский «Авангард» не будет играть в ФНЛ в сезоне-2020/21

Советский спорт 16:08
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«Спартак-2» и ещё четыре клуба сохранят прописку в ФНЛ, если получат лицензию

Чемпионат 15:25
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«Спартак-2» и другие клубы из зоны вылета ФНЛ сохранят место в лиге, если получат лицензию

Sports.ru 14:19
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