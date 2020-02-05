Клубы премьер-лиги выдвинули Прядкина на пост президента РПЛ
РПЛ объявила на официальном сайте итоги выдвижения кандидатур на пост президента лиги. 16 клубов сильнейшего дивизиона чемпионата России единогласно выдвинули Сергея Прядкина.В источнике В полночь истёк срок выдвижения кандидатур на пост президента РПЛ. Выборы состоятся 17 марта 2020 года. На выборы идёт действующий глава лиги Сергей Прядкин и ... И всё. На 23:59 документы поступили лишь от него.
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