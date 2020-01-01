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«Тинькофф Банк» стал титульным спонсором Российской Премьер-лиги
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Футбол России
Российская Премьер-лига обрела нового титульного спонсора. Как сообщает «СЭ», лига уладила все детали соглашения с «Тинькофф Банком».В источнике
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«Тинькофф Банк» стал титульным спонсором Российской Премьер-лиги

ProstoProSport 11:24
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Российская Премьер-лига по футболу анонсировала подписание спонсорского контракта с «Тинькофф»

vc.ru 11:16
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Источник: «Тинькофф Банк» официально стал титульным спонсором РПЛ

Футбол России 11:15
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