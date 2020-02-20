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Газета.RuГазета.Ru
«Севилья» уступила «Клужу» в матче Лиги Европы
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"Севилья" проиграла "ЧФР Клуж" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, прошедшая Клуж-Напоке, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Чиприан Дяк.В источнике
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