«Севилья» уступила «Клужу» в матче Лиги Европы

"Севилья" проиграла "ЧФР Клуж" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, прошедшая Клуж-Напоке, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Чиприан Дяк.