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Кокорин: мое будущее зависит только от меня
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На вопрос о будущем Кокорин ответил кратко - оно зависит только от него. Ранее сообщалось, что Слуцкий лично звонил Кокорину по поводу перехода в "Рубин".В источнике
Подробнее о событии
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Кокорин: мое будущее зависит только от меня

Газета.Ru 08:28
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Кокорин: моё будущее зависит только от меня

Чемпионат 08:21
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Александр Кокорин раскрыл, от кого зависит его будущее

АБН 08:09
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